債務糾紛釀鬥毆！討債的被「打到骨折」 警對空鳴槍壓制
2019-11-16 15:56
聯合報 記者李隆揆
／即時報導
台北市1名男子昨晚到萬華區西昌街上找1名女性友人，欲追討上百萬元欠款，未料該名女子找人到場助陣，還將討債男子打到左手骨折；警方到場時雙方仍氣焰高漲，經啟動快打機制並對空鳴槍制止後，現場情況才得以控制。
警方調查，38歲葉姓男子近半年陸續借錢給33歲的葉姓女子，金額破百萬元，昨晚葉男到萬華區西昌街147號附近找葉女要回欠款，沒想到雙方飲酒商談一言不合，葉女便找人助陣，還將葉男打到左手骨折。
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警方獲報後立即派員到場，2名員警到場時雙方仍氣焰甚高，不停互相推擠拉扯，警方隨即啟動快打機制，再派15名員警到場，為控制現場、避免衝突擴大，過程中1名洪姓警員對空鳴2槍，壓制雙方氣焰，現場才得以控制。
警方表示，事後已將滋事人員全數帶回派出所偵詢，因雙方互不提告，警詢後將涉案7人依社會秩序維護法裁處。
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