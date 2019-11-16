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他半夜和平島潛水違反夜潛禁令 最高可罰5萬元潛客驚呆

2019-11-16 15:41聯合報 記者游明煌／即時報導

今天凌晨零時許，海巡署北部分署第二岸巡隊正濱安檢所人員接獲民眾報案，基隆市和平島公園左側防波堤，有人在禁止違規潛水時段違規潛水，立即派員前往查處。發現40多歲楊姓男子涉嫌違反發展觀光條例，可罰1到5萬元罰鍰。

岸巡人員抵達現場確認狀況後，這名潛水男子涉嫌反基隆市政府公告11月至隔年3月，下午5點30分後禁止潛水相關活動，立即實施蒐證並請男子上岸，將依違反發展觀光條例第36條函送主管機關基隆市政府裁處。被告知可罰1到5萬元，男子也嚇了一跳。

第二岸巡隊表示，為積極保育海洋生態與維護海洋環境，民眾如有發現從事違規水域遊憩活動或採捕行為者，可撥打海巡署118免費報案專線，海巡署接獲通報將立即前往查處。

基隆市政府指出，浮潛時間是考量到潛水客的人身安全所訂定，曾公告所轄海域（不含北觀處範圍），從事水域遊憩活動時間，4到10月是上午7點到晚間6點半，11月到3月是上午8點半到下午5點半。

基隆市政府表示，浮潛時間是考量到潛水客的人身安全訂定，北觀處、東北角管理處海域也都有類似限制。夜間浮潛有很多潛在風險存在，尤其夜間浮潛更比白天危險，去年基隆市也曾經發生潛水客溺斃的事件，近幾年幾乎每年都有潛水意外，所以才會限制遊憩活動時間，時間過晚不宜，以安全為最大考量。

基隆從事水域遊憩活動時間，4到10月是上午7點到晚間6點半，11月到3月是上午8...
基隆從事水域遊憩活動時間，4到10月是上午7點到晚間6點半，11月到3月是上午8點半到下午5點半。圖／報系資料照，和新聞事件無關
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基隆海巡署安檢

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