住警器發生作用 彰化線西祖孫從火場逃生僅受輕傷
2019-11-16 14:28
聯合報 記者劉明岩
／彰化即時報導
彰化縣線西鄉中央路二段今天中午發生住宅火警，火苗疑從一樓竄起，66歲陳姓屋主聽到住警器響起，偕同16歲陳姓外孫，及時從二樓躍下，幸好只受到輕傷，送醫並無大礙，消防局據報趕往搶救，約半小時後，將火撲滅。
彰化縣消防局是在今天中午12時57分，受理線西鄉中央路二段發生兩樓半住宅火警，立即調派鄰近消防分隊13輛消防車部、3輛救護車趕往搶救，燒毀樓下約 25平方公尺空間，未延燒到二樓。
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消防局指出，火警發生時，66歲陳姓屋主與16歲的劉姓外孫，聽到住警器響起，分別從二樓跳下逃生，陳姓屋主右上臂受到灼傷，外孫則受擦傷，在送往彰化基督醫院救治後，均無大礙。
彰化縣消防局第一大隊副大隊長黃琮棋說，陳姓屋主及他的外孫在此次火警中，能及時逃生，主要是住警器發生作用，且能當機立斷逃生，建議民眾踴躍裝設，能及時獲得提醒，以利逃生。
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