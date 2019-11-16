中興橋2車擦撞翻覆 爆炸起火駕駛慘死

2019-11-16 14:12 聯合報 記者 聯合報 記者 巫鴻瑋 ／即時報導



來往雙北地區的中興橋發生嚴重交通事故，2輛小客車生擦撞，1車當場翻覆、爆炸起火，導致駕駛活活被燒死車內。記者巫鴻瑋／攝影 分享 facebook

來往雙北地區的中興橋下午1時許發生嚴重交通事故，2輛小客車從台北市往新北市三重方向，於下橋處意外發生擦撞，導致其中1車當場翻覆，隨後更是爆炸起火，導致駕駛活活被燒死車內，目前警消正在現場控制火勢，雙向交通中斷，車流嚴重回堵，民眾應提早改道。