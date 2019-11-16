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12強Live／王威晨點火林哲瑄開砲 5:1勝澳洲獲第5名

搶救船艙火警受困消防員 高市消防局演練逼真

2019-11-16 13:18聯合報 記者林保光／高雄即時報導

高雄市臨海工業區廠商近500家，高雄市消防局為強化臨海工業區火災自主應變能力，昨天在遊艇公司廠房，舉行組合訓練，模擬半成品遊艇發生火災，員工啟動自衛消防編組進行通報、滅火及避難逃生應變，並深入船艙搶救人命，過程逼真。

高雄市消防局第三救災救護大隊長王國泰表示，消防救災講求時效，而救災技術更有賴不斷訓練，平時除要求同仁落實基本功，加強個人體技能，也指示各分隊應熟悉轄區場所狀況，模擬各種不同災害類型，實施演練，才能在災害發生時發揮消防專業，減少生命財產損失，也確保本身安全。

位在高雄市小港區的臨海工業區包括中油大林廠、中鋼、中船、唐榮鐵工廠，共有廠商493家廠商。高雄市消防局第三救災救護大隊昨天在嘉信遊艇公司舉行救災演練，模擬廠內半成品遊艇發生火災，員工啟動自衛消防編組，消防局也即派遣第三大隊13車32人搶救。

高雄市消防局表示，船舶火災與一般建築物火災特性不同，除船舶內部結構複雜，艙內屬密閉空間，火災時充滿高溫濃煙，更增加搶救困難，且工廠一旦發生火警，燃燒規模大，危險性高，為強化救災人員於火場遭遇危急狀況的應變能力，也模擬消防人員深入船艙救人受困待救情境，啟動在指揮站待命的RIT快速救援小組搶救受困消防員，過程逼真。

高雄市消防局在臨海工業區遊艇廠房演練救災。圖／高雄市消防局提供
高雄市消防局在臨海工業區遊艇廠房演練救災。圖／高雄市消防局提供
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高雄市消防局演練在失火的船艙搶救受困消防員。圖／高雄市消防局提供
高雄市消防局演練在失火的船艙搶救受困消防員。圖／高雄市消防局提供
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火災高雄市遊艇

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