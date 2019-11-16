妻子羊水破了！ 大溪警開道婦人順利生產

2019-11-16 13:16 聯合報 記者 聯合報 記者 高宇震 ／桃園即時報導



昨日晚間9時許，一名家住大溪的37歲簡姓婦人羊水破了，其丈夫鍾姓男子一時心急如焚，火速開車前往大溪分局內柵派出所，並衝入所內，慌張向值班員警陳述情況，內柵派出所副所長林永平立即指派警力駕駛巡邏車開路引導婦人就診，短短17分鐘即安全將婦人引導至桃園區介壽路一家婦幼中心就診。

林永平表示，昨日晚間9時15分許一名轄內居民衝進派出所，在值班台前情緒激動說太太羊水破了，因太太平時均前往桃園區介壽路一家婦幼中心產檢，當時因車流量較多且沿途紅綠燈號誌多，遂請求警方協助就醫，警方見情況緊急，當機立斷由警員蔡佳明駕駛巡邏車一路鳴警笛開警示燈，直奔桃園區介壽路一家婦幼中心。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！