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妻子羊水破了！ 大溪警開道婦人順利生產

2019-11-16 13:16聯合報 記者高宇震／桃園即時報導

昨日晚間9時許，一名家住大溪的37歲簡姓婦人羊水破了，其丈夫鍾姓男子一時心急如焚，火速開車前往大溪分局內柵派出所，並衝入所內，慌張向值班員警陳述情況，內柵派出所副所長林永平立即指派警力駕駛巡邏車開路引導婦人就診，短短17分鐘即安全將婦人引導至桃園區介壽路一家婦幼中心就診。

林永平表示，昨日晚間9時15分許一名轄內居民衝進派出所，在值班台前情緒激動說太太羊水破了，因太太平時均前往桃園區介壽路一家婦幼中心產檢，當時因車流量較多且沿途紅綠燈號誌多，遂請求警方協助就醫，警方見情況緊急，當機立斷由警員蔡佳明駕駛巡邏車一路鳴警笛開警示燈，直奔桃園區介壽路一家婦幼中心。

婦人到達婦幼中心，經醫務人員檢視後，確定母子均平安，離臨盆尚有些時間，婦人於今早上9時進入產房，鍾男表示這是兩人的頭一胎，一時間很恐慌，感謝警方積極協助救護，也能安心迎接新生命到來。

警員駕駛巡邏車一路鳴警笛開警示燈，直奔簡婦平日產檢的桃園區介壽路一家婦幼中心。圖...
警員駕駛巡邏車一路鳴警笛開警示燈，直奔簡婦平日產檢的桃園區介壽路一家婦幼中心。圖／大溪分局提供
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鍾男衝進派出所，在值班台前情緒激動說太太羊水破了，請求警方協助。圖／大溪分局提供
鍾男衝進派出所，在值班台前情緒激動說太太羊水破了，請求警方協助。圖／大溪分局提供
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