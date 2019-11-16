電信公司：個資遭盜害欠10萬元 心慌婦血汗錢差點不保

2019-11-16 12:43 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ／高雄即時報導



高雄市1名張姓女子昨上午慌忙跑到楠梓派出所求助，直說接到一通電信公司來電，指稱她疑似個資遭盜用，導致積欠電話費10萬元，要求她立刻前往ATM繳清欠費，若不照做，將涉及刑案。值勤員警一聽，先安撫張女情緒，表示這是「詐騙老梗」，即時幫張女保住10萬元血汗錢。

據了解，30餘歲張姓女子從事工廠工作，長時間在廠內忙碌，平時根本少有機會接觸反詐騙資訊。張女昨在家中接獲佯稱是電信公司的電話，騙她個資遭盜用，導致欠電話費10萬元，法院已展開調查，同時詢問她帳戶餘額，要求她立刻繳清欠費，以免觸法。

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張女一聽到不照做就會涉及刑責被逮捕，嚇得手足無措，當下就急忙出門匯款，但在前往銀行途中路過楠梓派出所，才動念向員警求救，才戳破騙局。