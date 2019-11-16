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電信公司：個資遭盜害欠10萬元 心慌婦血汗錢差點不保

2019-11-16 12:43聯合報 記者賴郁薇／高雄即時報導

高雄市1名張姓女子昨上午慌忙跑到楠梓派出所求助，直說接到一通電信公司來電，指稱她疑似個資遭盜用，導致積欠電話費10萬元，要求她立刻前往ATM繳清欠費，若不照做，將涉及刑案。值勤員警一聽，先安撫張女情緒，表示這是「詐騙老梗」，即時幫張女保住10萬元血汗錢。

據了解，30餘歲張姓女子從事工廠工作，長時間在廠內忙碌，平時根本少有機會接觸反詐騙資訊。張女昨在家中接獲佯稱是電信公司的電話，騙她個資遭盜用，導致欠電話費10萬元，法院已展開調查，同時詢問她帳戶餘額，要求她立刻繳清欠費，以免觸法。

張女一聽到不照做就會涉及刑責被逮捕，嚇得手足無措，當下就急忙出門匯款，但在前往銀行途中路過楠梓派出所，才動念向員警求救，才戳破騙局。

警方機警保住張女血汗錢，楠梓分局再次提醒，千萬不要輕易聽信不明來電就直接交出現金、匯款，呼籲民眾若接獲不明來電，務必採取「一聽、二掛、三查證」，也就是先聽清楚來電內容，聽完後立刻掛斷電話，不讓歹徒有機會操控情緒，並快撥165反詐騙專線查證，以免落入詐騙集團圈套。

高雄市1名女子接到自稱電信公司來電，說她個資遭盜用，以致積欠電話費10萬元，嚇得...
高雄市1名女子接到自稱電信公司來電，說她個資遭盜用，以致積欠電話費10萬元，嚇得趕緊報警，結果才知是詐騙騙局。記者賴郁薇／翻攝
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詐騙集團個資

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