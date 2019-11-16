男子醉倒快車道 暖心路人怕他被撞竟以肉身擋車
2019-11-16 11:43
聯合報 記者陳斯穎
／新竹即時報導
新竹縣許姓男子日前與朋友聚餐喝酒，徒步返家時不勝酒力，醉倒在快車道分隔島旁，林姓駕駛開車經過發現躺在馬路中的許男，立即報警，並將車停在路旁後，再走到許男後方，以肉身幫忙擋車。警方讚許林姓駕駛助人行為，但也提醒民眾可擺放反光道具，讓後方來車注意路況，才能幫助他人也保障自身安全。
竹北警方局表示，六家派出所11月11日深夜11點接獲民眾報案，指出竹北市光明六路東二段往竹北喜來登方向，有一名男子倒在快車道，擋住車子行駛，派出所警員鍾學謙、陳孝綸與盧又瑋立刻到現場處理。
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經警方詢問，原來許男當天與朋友聚餐，幾杯黃湯下肚後要走路返家，卻不小心醉倒在快車道，手上還拿著手機。警方到場後，看到林姓民眾在許男身後以肉身擋車，上前了解才知道他就是報案人，因為開車經過時發現有人倒在快車道，便立刻報案，又因擔心其他駕駛沒注意到許男而直接輾過，才將車子停在路旁，再幫許男擋車。
警方表示，許男被叫醒後，一臉茫然，還沒意識到自己躺在快車道，只知道自己原本想橫越分隔島，沒想到卻變成躺在分隔島旁。令人啼笑皆非的是許男被叫醒後，竟然還想在馬路上找不見的一隻鞋子，對於自身安危未放上心，幸好有熱心民眾幫忙擋車，否則在昏暗視線下，後果不堪設想。
警方也詢問許男有無其他不舒服、是否需要坐救護車，許男則表示沒有不舒服，不需要坐救護車，自己可以回去，警方怕他自行步行回去有危險，便協助他回到喜來登飯店門口，請他打電話通知朋友來接。
警方也呼籲民眾協助擋車助人為佳事，但也要注意自身安全，建議除了即時通報警方，在警方尚未抵達現場前，可利用反光道具，如三角架，提醒後方來車注意車前狀況，才能幫助他人，也保障自身安全。
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