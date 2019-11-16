暖心員警與修車老闆 聯手讓拋錨騎士安全送回家
2019-11-16 11:15
聯合報 記者尤聰光
／台東縣即時報導
台東大武警分局美和派出所員警許東凱、陳俊言，日前晚上巡邏經過台9線396公里處時，發現有男子推著機車，直覺需要協助，詢問原來是機車拋錨找不到修車廠，欲推回30公里遠的台東市區；員警協助找到熱心機車行老闆，不但幫忙修車還送男子回家。
警方表示，14日晚上9點多，吳姓騎士牽著機車走在路旁，巡邏員警擔心發生危險，主動上前了解狀況，在吳男將機車停放至安全處所後，告知員警自己家住台東市，他去金崙找友人，但因時間已晚，趕忙騎車要返家時，機車途中拋錨，又找不到修車店家，只好硬著頭皮推機車回家。
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許、陳2警得知事情始末後，主動協助聯繫原本打烊的機車店家，熱心老闆很乾脆的開車前來幫忙，並將機車載回店裡維修，但由於機車維修需要時間，隔天才能交車，沒錢搭車的吳男，最後由老闆幫到底直接送回台東，員警與老闆的熱心幫忙，讓吳男感動不已，並不好意思地頻頻道謝謝。
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