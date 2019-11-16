影／孕婦來不及上醫院就生了！宜蘭消防員當接生婆

2019-11-16 11:10 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ／宜蘭即時報導



生了！生了！宜蘭縣頭城鎮一名孕婦今晨突然陣痛，趕不及到醫院，孩子就要出生了。

宜蘭縣政府消防局第一大隊大里分隊在清晨3點55分獲報，緊急出動救護車1輛及救護人員2名趕往處理。救護人員到現場發現，孕婦躺臥在3樓廁所，由家屬陪同。救護人員評估，孕婦生命徵象穩定，但羊水已破，且胎兒頭部已微微露出，情況非常危急，現場立即接生。

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救護人員攜帶急產接生救護工具，並由孕婦母親協助下，經歷約10分鐘的處置後，孕婦順利產下一名男嬰。

救護人員使用臍帶夾夾住臍帶兩端，治療巾為嬰兒擦拭及無菌被讓嬰兒保暖，以吸痰球將嬰兒口、鼻黏液吸出， 暢通呼吸道，並使用搬運毯將孕婦搬運下三樓，將母子兩人送往陽大附醫。經過陽大附醫檢查，產婦母子生命徵象皆非常穩定。

對圓滿達成這次急產救護任務，消防局人員也開心，但也提醒，即將臨盆 孕婦應隨時注意身體狀況及生產期，如有身體不適應立即就醫或通知消防局救護人、車前往協助，以確保胎兒及新生兒安全。