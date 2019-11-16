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美食外送平台進駐花蓮 一個月發生8起交通事故

2019-11-16 11:07聯合報 記者王燕華／花蓮即時報導

美食外送平台進駐花蓮至今約一個月，已發生8件外送員交通事故，6人受傷，縣議員魏嘉彥關切外送員勞動權益。縣府社會處表示，花蓮現有兩家業者進駐，外送員790人，但屬雇傭或承攬關係，還在等待勞動部明文指示。縣府的因應作法，會先鼓勵籌組工會，府內也會跨局處協調，協助外送員爭取應有權益。

魏嘉彥日前針對外送業者進駐花蓮提出質詢，指台北市已釋出管理自治條例草案，縣府是否有相關法令制定及因應措施，如何保障外送員權益？

縣府副祕書長兼社會處長張逸華說明，foodpanda在10月15日進入花蓮，有440名外送員，Uber Eats則是10月17日，有350人，配合店家191家。

張逸華說，美食外送平台是新興行業，外送員與外送業者間究竟屬適用勞基法的雇傭關係，或是承攬關係，仍有認定上疑義。雖然近來媒體報導提到勞動部認定屬雇傭關係，但縣府至今未收到中央公文明確指示。

他表示，花蓮就有外送員同時服務兩家外送業者，如何認定會有困難，因此在中央統一公布前，採個案認定。不過，勞動部已要求業者必須提供外送員團體保險，還有財產險、汽機車險、第三責任險、強制險等。

此外，兩家外送業者都未在花蓮設分公司，勞資科已透過網路接觸外送員，鼓勵並協助籌組職業工會，近期內還將找衛生局、警察局、消保官等，就外送員事業特性，檢視目前法規是否足夠協助外送員保障應有權益，另也已行文兩業者，盼派代表到花蓮商談。

對於外送員交通事故頻傳，縣警局表示，目前縣內外送區域以花蓮市、吉安鄉為主，已要求各分局主動針對轄內外送員常聚集的熱門餐飲店家，利用外送員等候取餐時間，做安全駕駛宣導。

美食平台外送業進駐花蓮才約一個月，就發生8起交通事故。記者王燕華／翻攝
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美食平台外送業進駐花蓮才約一個月，就發生8起交通事故。記者王燕華／翻攝
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外送員勞動部事故foodpandauber eats

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