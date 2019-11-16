駕駛看過來！艋舺青山王祭遶境登場 萬華多處路段交管
2019-11-16 11:05
聯合報 記者郭頤
／台北即時報導
台北傳統三大廟會慶典之一艋舺青山王祭，今在萬華盛大登場至18日，為維護周邊車流順暢與遶境隊伍的交通秩序，台北市警局將分時段規畫車輛行進動線及局部交通管制，請用路人及前往參與遶境活動民眾，配合各項交通疏導管制措施。
詳細交管情形如下：
●11月16日(星期六)
一、管制時段：14至17時、20至23時
1、「環河南路、長沙街口」、「環河南路、貴陽街口」管制往東，環河南路南向北車輛延後至漢口街往東。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
2、「西園路、長沙街口」管制往南，車輛改道長沙街往東，西園路往北。
3、「西園路、桂林路口」管制往北，南向北車輛改道桂林路往東、往西。
二、管制時段：18至21時
1、「環河南路、和平西路」管制往北，南向北車輛改道和平西路往東。
●11月17日(星期日)
一、管制時段：14至17時、20至23時
1、「環河南路、貴陽街口」管制往東，管制往東，環河南路南向北車輛延後至漢口街往東。
2、「西園路、長沙街口」管制往南，車輛改道長沙街往東，西園路往北。
3、「西園路、桂林路口」管制往北，南向北車輛改道桂林路往東、往西。
二、管制時段：18至21時
1、「和平西路、康定路口」管制往東，西向東車輛改道康定路往北、往南。
●11月18日(星期一)
一、管制時段：17至21時
1、「和平西路、康定路口」管制往東，西向東車輛改道康定路往北、往南。
2、「環河南路、和平西路口」管制往北，南向北車輛改道和平西路往東、往西。
3、「環河高架管制下桂林路匝道」，北向南車行延後往南至西藏路匝道下。
二、管制時段：21至24時
1、「環河南路、貴陽街口」管制往東，環河南路南向北車輛延後至漢口街往東。
2、「西園路、桂林路口」管制往北，南向北車輛改道桂林路往東、往西。
3、「西園路、長沙街口」管制往南，車輛改道長沙街往東，西園路往北。
萬華分局提醒，遶境活動交管措施，將視交通狀況提早或延後管制，呼籲參與活動民眾多搭乘大眾運輸或捷運(龍山寺站、西門站)前往，駕駛人可多加注意最新路況及活動訊息，提前改道行駛，避免耽擱個人行程。
留言