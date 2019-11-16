油罐車卸油要求移車起爭端 遭控傷害加油站主洗冤屈

2019-11-16 10:37 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ／台南即時報導



歐姓男子去年2月間騎機車至台南市安南區一加油站借用廁所使用，莊姓負責人告知油罐車正在卸油，請他移車，歐以廁所旁立有「身心障礙者得於此處下車」公告，願提供證明文件為由拒絕移車，莊認未熄火機車危險 ，動手拉扯後衣領，歐事後驗傷控告莊傷害，一審處莊拘役10日，莊不服上訴，二審找來救護車出勤紀錄，證實現場並無人員受傷，改判莊無罪，可上訴。

案發後，歐到安南醫院驗傷，控訴莊徒手拉扯，致他受有後頸部共3道3公分、2公分及6公分抓傷，檢方也依傷害罪嫌起訴。簡易庭法官審酌，莊遇事未能保持理性、和平處理，率然對歐施以暴力，實在不應該，並參酌歐受傷程度、莊犯罪動機、目的、手段等，迄未能與歐達成民事上和解等，量處拘役10日，可易科罰金。

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然而，莊主張，當時因油罐車正在卸油，要求歐將未熄火機車移走，但他拒絕才出手拉其衣領後方，堅決否認有傷害犯行。他說，與歐發生糾紛而拉扯對方後，對方堅持叫救護車，救護人員趕至後並未發現歐有傷，歐的傷勢與他無關。

合議庭調閱消防局相關資料，消防局當天接獲119電話報案，由土城分隊救護員趕至現場，隨後完成任務離開現場。現場為騎士和加油站商家拉扯行為，需要警察到場處理，而非救護車；因騎士表示要走法律途徑，不需救護車，確認後離開現場，並在案件分類為「空跑」，現場並未無人員受傷。