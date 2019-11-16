15歲少女月事沒來驚懷孕 男子認下種

2019-11-16 10:36 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ／新北即時報導



新北市15歲少女今年初透過社群媒體結識曾姓男子，雙方見面迅速燃起愛火，不到一個便已上床多次，少女事後察覺月事沒來，家人發現帶至婦產科診所就醫，確認少女已懷孕，隔天引產後到警局提告。新北地檢署日前依妨害性自主罪起訴曾男。

「我那個到現在還沒來。」今年2月中，15歲少女向家人透露月經沒來，家人連忙帶至婦產科診所就醫，經醫師檢查確認懷孕，隔天在診所進行人工引流手術引產後，少女家屬立即到警局提告。

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檢警調查，少女今年1月初，透過社群網站結識已成年的曾姓男子，雙方相約見面後，因曾男熱烈追求雙方陷入熱戀，不到一個月的時間，在曾男住處兩人已發生過6次親密性行為。