影／移工酒後喋血命案 1移工遭醉同鄉攻擊送醫不治

2019-11-16 09:18 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ／台中即時報導



台中市太平區一處工廠3樓昨天深夜發生2名泰籍移工酒後因口角起衡突，42歲帕姓男移工涉嫌拿起一旁的鐵條往39歲的他姓男移工身上打，造成他姓男移工頭部、頸部、腹部嚴重挫傷，倒臥在地，經台中市消防局協助送往大里仁愛醫院搶救仍不治。台中市警局太平分局宏龍派出所員警獲報後，到場逮帕姓男移工，並依根據相關證據，依法移送究辦。

台中市警局太平分局宏龍派出所員警獲報後，到場逮捕涉案的帕姓男移工，並且帶回警局偵辦，警方也在案發的工廠外拉起封鎖線，鑑識人員入內採證調查，由於帕姓嫌犯無法用中文與警方溝通，警方漏夜找來泰語翻譯人員到場協助釐清案情。

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據了解，死者他姓男移工與涉案的帕姓男移工為同鄉，2人同在太平區一家汽車維修工具工廠工作，昨天深夜，2人同在工廠的3樓喝酒，不知何故突起口角，帕姓男子涉嫌拿起一旁放置的鐵條攻擊他姓移工，造成他姓移工頭部、下巴等多處撕裂傷，鮮血直流，經送醫仍因頭部顱內出血、腹部遭重創，傷重不治。 台中市警局太平分局宏龍派出所員警獲報後，到場逮捕涉案的帕姓男移工，並且在案發的工廠外拉起封鎖線。圖／記者趙容萱翻攝 分享 facebook

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