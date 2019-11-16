男子告對門鄰居裝監視器監控進出 遭檢方打臉

2019-11-16 08:27 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ／新北即時報導



新北地檢署。本報資料照片 分享 facebook 新北市張姓男子因兩年前妻手遭住對面公寓大廈的鄰居打傷，為求自保，去年在一樓住處前後裝設5支監視器，反遭鄰居提告非法監控，新北檢方認為5支監視器僅有一支有拍到公寓大廈的大門口，並未拍到鄰居住家內部，只有拍到公共空間，日前不起訴張男。

新北市張男去年4月間在中和區一樓住處周邊裝設5支監視器，起因是妻子2年前曾遭鄰居打傷。為求自保才裝設，他強調，監視器朝住家外拍攝之處， 均為公開場所，否認有妨害他人秘密。

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鄰居卻認為，張男所裝設的5支監視器之中，有一支可以拍攝到他居住的公寓大廈大門口，可監視他上下班或外出進出公寓大廈的情況，也承認無法拍到他在5樓住家換衣服或洗澡的情況。

檢警調查，張男所裝監視器，確實僅有一支可以拍攝到鄰居公寓大廈的大門口，而一樓大門口進去是樓梯間及樓梯，均為公共空間，且張男所裝監視器根本無法拍攝到公寓大廈5樓，認為罪證不足，不起訴張男。