失戀女告網友性侵 「不想聊色只想實做」對話成保命鐵證

2019-11-16 08:13 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ／新北即時報導



31歲熟女因與前男友分手心情不佳，今年7月透過網路交友網站結識羅姓男子，相約到汽車旅館打砲後，神色自若一起離開摩鐵，事隔一周，女子到警局提告羅男性侵並由女警陪同驗傷。檢警調查，女子是自行搭車到汽車旅館，事後驗傷並無任何外傷，且羅男也提出雙方相約過程的通訊軟體對話紀錄。新北檢方認為無法證實羅男有乘機性交，依罪證不足，在未傳喚被告到庭陳述下，日前不起訴羅男。

女子約男網友上摩鐵愛愛，事隔一周提告性侵，男網友保留雙方通訊軟體對話，逃過一劫。示意圖／Ingimage 分享 facebook

31歲女子今年7月透過網路聊天軟體結識羅姓男子，女子因剛跟前男友分手，因心情不佳於同月28日以通訊軟體連繫羅男後，兩人相約到新北市三重區一間汽車旅館做愛，事後兩人一起走出汽車旅館，女子還乘坐另名友人機車離開。事隔一周，女子到三重警分局提告羅男性侵，並由女警陪同到醫院驗傷。

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「是她說想要實做，我才約她到摩鐵碰面。」羅男向警方表示，當天是女子主動以通訊軟體連繫，表示想做愛，又礙於房間內有其他朋友在，他才與女子相約在三重區汽車旅館碰面，女子獨自搭計程車前往，幫女子付完車錢，兩人才一起走進摩鐵。

羅男說，進房間後他先到浴室洗澡，是女子主動說要一起洗澡，之後還先幫他口交，兩人完事後一起步行離開旅館，女子並搭友人機車自行離去，否認性侵女子，並提供雙方通訊軟體對話內容自保。

檢警調閱汽車旅館監視器畫面，確認二人是一起步行離開，而女子又搭乘機車離去，且女子並非在案發後第一時間報案，驗傷結果並無任何外傷，加上雙方通訊軟體對話紀錄，女子曾留言說，「不喜歡聊色，只想實做，沒本事嗎？」檢方認為無積極證據可證實羅男有任何乘機性交的罪證，未傳喚被告到庭陳述，日前不起訴羅男。