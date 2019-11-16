親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

邱毅出線下線 台師大教授：凸顯國民黨中央進退失據

星宇機上安全影片 看過的都跪在螢幕前了！

影／921受災戶油漆工拉拔2女長大 詐團竟要騙他100萬元

2019-11-16 08:09聯合報 記者林佩均／即時報導

實在太可惡！台中市戴男是921受災戶，20年來擔任油漆工、省吃儉用，辛苦拉拔兩位女兒長大，前天戴接獲詐騙集團假冒檢察官電話，要求他提領100萬元監管，戴男依照指示從銀行領出現金，但機警的他帶著鉅額現金到頂街派出所查證，員警立即說明這是詐團騙術，並護鈔協助將現金存回銀行，這才保住戴男辛苦存下的養老金。

「警察先生，我這些錢要請你們轉交給檢察官」，台中市警局豐原分局頂街派出所前天來了一位身懷100萬元鉅款的男子，經巡佐黃聰雄了解，原來戴男接獲詐騙集團假冒銀行行員電話，稱帳號遭冒用，須將全數100萬現金領出，並提供給檢察官監管。

警方一聽就知道又是詐騙集團的「假行員、假檢察官」戲碼，立即告知戴男他名下的銀行與郵局帳戶未被凍結，一切都是詐騙集團的詐騙術語，請戴男不用擔心。

戴男得知為詐團手法，鬆了一口氣，並娓娓道來自己是921受災戶，20年前一陣天搖地動讓他甚麼都沒有了，但因有兩位可愛的女兒支持著他，他靠油漆工辛苦賺錢、拉拔兩女兒長大，省吃儉用存下100萬元現金，所幸他進一步查證，警方立即阻詐說明，才沒有讓辛苦錢不翼而飛。

頂街所所長廖俊賔提醒，詐騙手法層出不窮，民眾若接到自稱公務機關或相關單位人員來電，對於金錢支出、個資提供等要求，應多方查證，並請善用165反詐騙專線或撥打110，以避免不必要的損失。

警方戳破詐騙集團騙術，立即協助戴男將100萬元現金存回郵局戶頭內。圖／台中市警察...
警方戳破詐騙集團騙術，立即協助戴男將100萬元現金存回郵局戶頭內。圖／台中市警察局豐原分局頂街派出所提供
分享
戴男拿著鉅款100萬元到頂街所查證，所幸警方告知為詐騙集團騙術，成功阻詐。圖／台...
戴男拿著鉅款100萬元到頂街所查證，所幸警方告知為詐騙集團騙術，成功阻詐。圖／台中市警察局豐原分局頂街派出所提供
分享
警方向戴男(右)說明，檢察官不會監管民眾的帳戶現金，是詐騙集團的騙術，戴男這才安...
警方向戴男(右)說明，檢察官不會監管民眾的帳戶現金，是詐騙集團的騙術，戴男這才安心。圖／台中市警察局豐原分局頂街派出所提供
分享
警方戳破詐騙集團騙術，立即協助戴男將100萬元現金存回郵局戶頭內。圖／台中市警察...
警方戳破詐騙集團騙術，立即協助戴男將100萬元現金存回郵局戶頭內。圖／台中市警察局豐原分局頂街派出所提供
分享
警方戳破詐騙集團騙術，立即協助戴男將100萬元現金存回郵局戶頭內。圖／台中市警察...
警方戳破詐騙集團騙術，立即協助戴男將100萬元現金存回郵局戶頭內。圖／台中市警察局豐原分局頂街派出所提供
分享

詐騙集團檢察官921大地震

相關新聞

少女疑吸笑氣赤裸無傷陳屍旅館 男友也昏迷在一旁

2019-11-16 09:16

失戀女告網友性侵 「不想聊色只想實做」對話成保命鐵證

2019-11-16 08:13

影／移工酒後喋血命案 1移工遭醉同鄉攻擊送醫不治

2019-11-16 09:18

破獲山老鼠集團 橫行中橫、北橫山區

2019-11-15 23:46

影／駕車自撞電線桿全毀 還好綁安全帶毫髮無傷

2019-11-15 19:34

男子告對門鄰居裝監視器監控進出 遭檢方打臉

2019-11-16 08:27

影／同事相約好樂迪K歌 發生衝突後互K濺血

2019-11-16 08:08

男嬰趴睡窒息死亡 保母送辦

2019-11-16 00:24

久病七旬翁跨坐4樓圍牆 警溫情規勸鬼門關拉回

2019-11-15 19:52

生日到嘉義秘境看日出 路不熟車輛滑落邊坡

2019-11-15 19:30

婦人行李擋道 台鐵列車長好心勸說婦人竟不滿嗆聲

2019-11-15 18:01

影／相隔半月 苗栗後龍海灘又見綠蠵龜斷魂

2019-11-15 17:19

傻眼！男子出遊多納忘記車停哪裡 一個月後找到車

2019-11-15 16:50

影／高速公路疑「半自動」駕駛撞施工車 男子送醫

2019-11-15 16:24

北市驚見油壓剪怪客 2個月偷20萬零錢

2019-11-15 15:45

男子擁毒遇警攔查 裝癲癇仍吃官司

2019-11-15 15:28

敢逃打斷腿！ 檢警破獲應召站救出越南妹

2019-11-15 15:27

男嬰趴睡溢奶窒息身亡 疑因保母疏忽釀悲劇

2019-11-15 14:16

男子駕進口車二高自撞工程車 聲稱當時「半自動」駕駛

2019-11-15 14:15

高校生搭錯車 不足百元車資險露宿山區

2019-11-15 13:23

六輕又起火了？3天前才火警的廠房今再冒出火光

2019-11-15 13:10

土城7旬老翁倒地 消防線上指導救援 強化救護功效

2019-11-15 13:01

轎車疑闖平交道遭阿里山林鐵列車撞上 交通中斷近3小時

2019-11-15 12:57

U值媒／長照2.0與貧窮世襲？有錢請外籍看護，沒錢才用長照

2019-11-15 12:48

阿里山林鐵工程車遭撞出軌 1人傷百名乘客退票

2019-11-15 12:28

聖結石叫外送掏1萬塊小費 外送員嚇傻收下「很感謝」

2019-11-15 11:06

婦人酒後辱罵巡佐是流氓 又朝警吐口水被起訴

2019-11-15 10:59

缺錢找上看護過的老翁 失聯女移工躲衣櫃仍被逮

2019-11-15 10:43

小石虎重傷躺河床旁送醫不治 苗縣今年第22隻石虎路殺

2019-11-15 09:46

找不到人幫忙 外送員棄單看顧迷途失智嬤：社會真冷血

2019-11-15 09:34

公園暗夜傳槍聲 1人疑債務糾紛遭毆受傷

2019-11-15 08:28

UBER EATS送餐員撞傷女騎士 業務過失傷害判刑2月

2019-11-15 08:16

六輕煉油廠傳火警 雲林縣消防局封鎖現場調查

2019-11-12 15:54

台鐵自強號鳳山站出包！停車後再開致5旅客跌傷

2019-11-08 13:51

一歲半童奧萬大墜橋慘死 園區經理15萬交保

2019-11-04 22:58
看更多

熱門文章

影／高速公路疑「半自動」駕駛撞施工車 男子送醫

2019-11-15 16:24

影╱歷經三次轉手！南方澳斷橋懲處名單 往前回溯21年

2019-11-15 16:59

聖結石叫外送掏1萬塊小費 外送員嚇傻收下「很感謝」

2019-11-15 11:06

魏應充北檢報到準備入監 彰檢通知北檢暫緩執行

2019-11-15 10:15

「台大最狂教授」槓上小編！法官今判李錫錕免付110萬

2019-11-15 13:04

樓下施工竟要求樓上不要洗澡 網友：哪條法律規定的？

2019-11-15 15:39

男遭區間車撞死！台鐵東正線解除封鎖共影響4千旅客

2019-11-15 21:42

「情慾女作家」控他伸舌頭強吻 班鐵翔不爽求償300萬元

2019-11-15 12:13

男子闖台中鐵軌遭正面撞擊亡 疑日籍旅客身分待釐清

2019-11-15 21:11

自幼出養成年才手足相認 妹妹竟狠詐哥哥5億4千萬

2019-11-15 22:44

邱毅武統說 遭前政戰軍官告發涉外患罪

2019-11-15 18:53

男子駕進口車二高自撞工程車 聲稱當時「半自動」駕駛

2019-11-15 14:15

男遭台鐵2618次列車撞死 現場尋獲日本護照

2019-11-15 20:58

婦人行李擋道 台鐵列車長好心勸說婦人竟不滿嗆聲

2019-11-15 18:01

父大陸旅遊買和闐玉「外層」 價錢讓家人聽了很傻眼

2019-11-15 13:06

法院罕見「判好判滿」 妹詐兄5億4千萬遭判處最重刑

2019-11-15 22:50

小石虎重傷躺河床旁送醫不治 苗縣今年第22隻石虎路殺

2019-11-15 09:46

六輕又起火了？3天前才火警的廠房今再冒出火光

2019-11-15 13:10

涉貪汙圖利 國體大校長邱炳坤80萬交保

2019-11-15 09:45

魏應充暫緩執行 但台中高分院認案件確定後即可發監

2019-11-15 19:03

影／300坪假菇寮 山老鼠暗房栽培每斤13000元牛樟芝

2019-11-15 13:31

退警抗議太陽花國賠包圍行政院 台聯告發陳嘉昌涉瀆職

2019-11-15 15:39

賣黑心油給強冠公司 地下油商更二審判刑20年

2019-11-15 09:42

失戀女告網友性侵 「不想聊色只想實做」對話成保命鐵證

2019-11-16 08:13

貼舊照假稱「被蔡英文們丟的國旗」 法官裁定不罰

2019-11-15 14:57

傻眼！男子出遊多納忘記車停哪裡 一個月後找到車

2019-11-15 16:50

行人遭區間車撞死 台鐵台中港至大甲段東線封閉

2019-11-15 20:26

處理房客使用熱水紛糾 房東竟一口氣背上3條罪名

2019-11-15 16:02

台鐵海線區間車撞到異物 鐵警查看一男性無呼吸心跳

2019-11-15 20:06

轎車疑闖平交道遭阿里山林鐵列車撞上 交通中斷近3小時

2019-11-15 12:57

實驗室人員與廠商勾結舞弊 南檢起訴5人

2019-11-15 13:05

魏應充暫緩執行 彰檢：尚未收到高分院合併定刑裁定

2019-11-15 11:19

24小時同地點超速2次！男子收2張罰單不服 法官判全要繳

2019-11-15 19:32

敢逃打斷腿！ 檢警破獲應召站救出越南妹

2019-11-15 15:27

懷疑前女友與現任男友有孕 他硬上被判刑1年8月

2019-11-15 13:07

女學生控公車鄰座男子疑偷拍裙底 罪證不足不起訴

2019-11-15 10:30

男子擁毒遇警攔查 裝癲癇仍吃官司

2019-11-15 15:28

影／販毒案外案追疑點 中打破獲中部地區山老鼠

2019-11-15 11:08

影／魏應充報到入監 味全龍相挺

2019-11-15 10:27

影／同事相約好樂迪K歌 發生衝突後互K濺血

2019-11-16 08:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top