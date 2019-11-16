影／921受災戶油漆工拉拔2女長大 詐團竟要騙他100萬元

2019-11-16 08:09 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ／即時報導



實在太可惡！台中市戴男是921受災戶，20年來擔任油漆工、省吃儉用，辛苦拉拔兩位女兒長大，前天戴接獲詐騙集團假冒檢察官電話，要求他提領100萬元監管，戴男依照指示從銀行領出現金，但機警的他帶著鉅額現金到頂街派出所查證，員警立即說明這是詐團騙術，並護鈔協助將現金存回銀行，這才保住戴男辛苦存下的養老金。

「警察先生，我這些錢要請你們轉交給檢察官」，台中市警局豐原分局頂街派出所前天來了一位身懷100萬元鉅款的男子，經巡佐黃聰雄了解，原來戴男接獲詐騙集團假冒銀行行員電話，稱帳號遭冒用，須將全數100萬現金領出，並提供給檢察官監管。

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警方一聽就知道又是詐騙集團的「假行員、假檢察官」戲碼，立即告知戴男他名下的銀行與郵局帳戶未被凍結，一切都是詐騙集團的詐騙術語，請戴男不用擔心。

戴男得知為詐團手法，鬆了一口氣，並娓娓道來自己是921受災戶，20年前一陣天搖地動讓他甚麼都沒有了，但因有兩位可愛的女兒支持著他，他靠油漆工辛苦賺錢、拉拔兩女兒長大，省吃儉用存下100萬元現金，所幸他進一步查證，警方立即阻詐說明，才沒有讓辛苦錢不翼而飛。