影／同事相約好樂迪K歌 發生衝突後互K濺血
2019-11-16 08:08
聯合報 記者林保光
／高雄即時報導
某車貸公司同事今天凌晨相約到高雄市好樂迪KTV唱歌，席間蘇姓男子當主管的面前，與女同事吵架，女同事馬上找柯姓男友到場，雙方衝突，蘇、柯被警方帶回，依違反社會秩序維護法查辦。不料，他們離開派出所，折返好樂迪門口再度衝突，蘇拿剪刀涉嫌刺傷柯和居中調解的翁姓主管，由警方依殺人未遂查辦中。
據了解，蘇姓男子（21歲）與受傷的柯姓男子（22歲）、翁姓男子（33歲）及王姓女子（19歲）都是同事，今天凌晨1點多，他們除了柯姓男子以外，蘇、翁及王女等人在高雄市苓雅區中華四路好樂迪KTV喝酒唱歌，席間蘇和王女爭吵，王女馬上打電話叫給男友柯姓男子訴苦，柯馬上趕去好樂迪包廂，當著翁姓主管面前，與蘇大打出手。
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高雄市警方據報，派員趕去好樂迪，將滋事的蘇、柯2人帶回苓雅警分局成功路派出所，依社會秩序維護法查辦。
約今天凌晨3點50分，一夥人離開成功所，折返好樂迪KTV門口，蘇、柯等人再為衝突及受罰的事情爭論不休，翁姓主管則居中調解。不料，雙方再起衝突，蘇姓男子衝進好樂迪2樓的工作間，拿出1把剪刀下樓，涉嫌劃傷柯姓男子的左頸部，並刺傷翁姓主管右胸，丟棄剪刀後逃離。
警方據報再趕去好樂迪，發現柯、翁2人受傷倒地，請救護車將2人分別送往高醫及阮綜合醫院急救。2人經包紮傷口後，已無大礙。
後來警方在高雄市三民區孝順街蘇的租處，逮捕蘇到案，蘇表示一時情緒失控才拿剪刀傷人。全案由警方依殺人未遂罪嫌查辦。
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