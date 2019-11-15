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示威者汽油彈阻路 港交通大動脈「吐露港公路」中斷

魔警彷彿歷史重演？受難的香港人與「赤納粹」

新店公車撞倒路人 造成尖峰時刻交通堵塞

2019-11-15 22:43聯合報 記者陳弘逸／新北即時報導

37歲楊姓公車駕駛於今日傍晚行經新北市新店區民權路欲左轉北新路三段時，不慎擦撞一名80歲馮姓男子，馮男遭撞擊後頭部受傷，隨即送往新店慈濟醫院治療，所幸並無生命危險，楊也無酒駕情事，警方仍持續釐清事故

據了解，傍晚楊駕駛公車行經民權路欲左轉北新路三段擦撞馮男，馮男當場倒地，造成頭部撕裂傷，當下意識清楚，緊急撥打119將馮男送往新店慈濟醫院治療，所幸無生命危險。

當時正值交通尖峰時刻，事故發生後造成車輛回堵，警方獲報到場處理，30分鐘內即排除事故現場，同時也對楊施酒測，確認未有酒駕情事，警方將持續釐清肇事原因。

37歲楊姓公車駕駛於今日傍晚行經新北市新店區民權路欲左轉北新路三段時，擦撞一名8...
37歲楊姓公車駕駛於今日傍晚行經新北市新店區民權路欲左轉北新路三段時，擦撞一名80歲馮姓男子。圖／陳弘逸翻攝
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事故公車

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