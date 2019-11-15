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男遭區間車撞死！東正線解除封鎖共影響4千旅客

2019-11-15 21:42聯合報 記者余采瀅／台中即時報導

今晚6點許，台鐵2618次區間車行經台中港至大甲站間東線路段時撞上1名男子，鐵路警察獲報到場後，發現該名男子已傷重身亡，目前正清查死者身分中。經鐵警蒐證及清理路線後，東線軌道封閉近3小時，目前已恢復雙向通車。

台鐵指出，該列車為2618次區間車，從台中站開往大甲站，18時13分於台中港至大甲站間東線發生死傷事故，一名路人當場死亡，因警方蒐證需要，列車配合事故調查停留在軌道上，造成東正線軌道封閉，西正線單線通行。

台鐵表示，經鐵警蒐證及清理路線後，21時4分東正線解除封鎖，恢復雙向通車，共影響15列次、旅客約4570人。

從台中站開往大甲站的台鐵2618次區間車，今晚６時13分於台中港至大甲站間東線發...
從台中站開往大甲站的台鐵2618次區間車，今晚６時13分於台中港至大甲站間東線發生死傷事故，造成東正線軌道封閉，今晚9時4分恢復雙向通車。圖／民眾提供
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台鐵事故列車

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