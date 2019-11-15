久病七旬翁跨坐4樓圍牆 警溫情規勸鬼門關拉回

2019-11-15 19:52 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ／台南即時報導



台南市警五分局實踐派出所上午接獲110通報，北區公園路一養護中心4樓有民眾跨坐圍牆，岌岌可危，警員徐嘉晟立即趕往現場，並通報119前往救護，「沒有什麼事情是不能解決的！」徐及救護人員的溫情勸說下，七旬翁情緒才終於平靜下來，救護人員乘隙將他從圍牆上安全拉了下來，化解一場危機。

據了解，洪住在養護中心，因久病不癒，家人又不在身邊，讓他情緒低落，一時想不開，爬上4樓跨坐圍牆上。徐及消防人員抵達4樓頂，發現75歲的洪姓老翁就坐在4樓圍牆上，情緒激動，在場人員不敢貿然靠近，擔心他不慎摔落。徐不斷勸說安撫，要他冷靜並告知有話好好說，「沒有什麼事情是不能解決的！」。

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所幸，在員警及119救護人員的溫情勸說下，洪情緒才終於平靜下來，救護人員乘隙向前將他從圍牆上安全帶下來，及時化解一場危機，隨後將他送往奇美醫院後續觀察。

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