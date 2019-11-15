影／駕車自撞電線桿全毀 還好綁安全帶毫髮無傷
2019-11-15 19:34
聯合報 記者邵心杰
／台南即時報導
今天中午12時，李姓男子駕駛轎車行經台南市南區濱海公路，一時恍神自撞電線桿，致電桿歪斜，車子幾乎全毀，李和乘客卻只有輕微皮肉傷，不需送醫，令現場圍觀民眾直呼命大。李酒測值零，推判疲勞駕駛所致，警方指出，肇事原因仍待進一步調查，所幸兩人都有繫安全帶，成了保命關鍵。
台南市警六分局調查，中午濱南路與鯤鯓路口附近發生一起自撞車禍，24歲的李駕車載著堂兄，從高雄鳳山開車至台南工作，因一時恍神，未注意車道稍有彎道，就直接撞上電桿，導致電桿傾斜。鹽埕派出所獲報趕往現場處理，通知台電人員搶修外，並派員警在現場交通疏導，提醒其他駕駛人注意，避免二度傷害。
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李經酒測後，並無酒精反應，何以直接撞上電線桿？推判疲勞駕駛所致，警方指出，肇事原因仍待進一步調查。民眾好奇轎車撞上電桿，車頭幾乎全毀，車頭凹陷，檔風玻璃全碎，撞擊力道之大可想而知，但下車的兩人近乎毫髮無傷，駕駛只有輕微腳傷，乘客則僅右肩輕微扭傷，兩人皆表示不用送醫。
民眾表示，14年的老車「擋煞」救了2人，讓他們躲過一劫。交通事故處理員警檢視現場後，認為2人均有繫安全帶，才是保命關鍵。
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