生日到嘉義秘境看日出 路不熟車輛滑落邊坡
2019-11-15 19:30
聯合報 記者陳玫伶
／嘉義縣即時報導
台南市28歲葉姓男駕駛日前凌晨5點開休旅車載女友到嘉義縣番路鄉公田村星空露營區上方的產業道路，想到傳說路盡頭處的秘境看日出，但因為不熟路況不慎滑落邊坡，無法自行脫困，報警後經警方協助推車才順利離開。
警方到場後先穩固車輛，再幫忙葉男兩人的車推出邊坡，幸好車子只有輕微毀損，保險桿脫落仍然可以行駛，葉男及女友也只受到驚嚇無輕重傷，兩人看完日出後，繼續前往奮起湖及阿里山旅行。
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葉男表示，本月是他的生日，特地請家人讓他出來旅遊，沒想到第一站就上演驚魂記，原本他們前一天先到阿里山風景區旅遊，經夜宿的民宿業者介紹，才知道原來傳說路盡頭產業道路可以看日出，但當時天色昏暗、起霧，才會發生意外。
中埔分局表示，山區道路常因天氣因素起濃霧造成道路視線不良，造成車輛受困，建議用路人駕車外出山區旅遊千萬要留意現場路況、減速慢行，以保障自身及其他用路人安全，減少意外事故發生。
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