婦人行李擋道 台鐵列車長好心勸說婦人竟不滿嗆聲

2019-11-15 18:01 聯合報 記者 聯合報 記者 尤聰光 ／台東縣即時報導



台鐵一列台東開往台中374車次自強號，昨天行經大武與枋寮之間，一名婦人因行李擋道影響他人動線，經列車長好心勸說，婦人竟不滿嗆聲列車長服務態度不好，過程被一旁旅客拍下PO上臉書爆料公社二社，引起網友熱議。台東火車站站務主任彭國勳表示，台鐵對旅客行李是有明文規定。

彭國勳表示，按照台鐵行車規定，每一位乘客攜帶的行李是有限制，每件長度不得超過150公分，長寬高總合不得超過220公分，重量限重40公斤，而且每人最多2件，如果超過的話，應該在啟程站辦理託運，否則列車長可以按每一件核收全額票價，也可依搭乘契約要求旅客在最近停靠站下車。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

影片中列女車長來到婦人旁邊，好心提醒婦人行李已經影響其他乘客動線，希望婦人把行李放在置物架上，未料，婦人竟回說：「我就是放不下去」。女列車長再提醒要是有其他旅客不小心被絆倒的話怎麼辦？車廂前後方有空間，可以把行李放置；婦人開始不耐煩回說：「哪裡有空間，我又不是台鐵人員，哪知道有空間」。