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婦人行李擋道 台鐵列車長好心勸說婦人竟不滿嗆聲

2019-11-15 18:01聯合報 記者尤聰光／台東縣即時報導

台鐵一列台東開往台中374車次自強號，昨天行經大武與枋寮之間，一名婦人因行李擋道影響他人動線，經列車長好心勸說，婦人竟不滿嗆聲列車長服務態度不好，過程被一旁旅客拍下PO上臉書爆料公社二社，引起網友熱議。台東火車站站務主任彭國勳表示，台鐵對旅客行李是有明文規定。

彭國勳表示，按照台鐵行車規定，每一位乘客攜帶的行李是有限制，每件長度不得超過150公分，長寬高總合不得超過220公分，重量限重40公斤，而且每人最多2件，如果超過的話，應該在啟程站辦理託運，否則列車長可以按每一件核收全額票價，也可依搭乘契約要求旅客在最近停靠站下車。

影片中列女車長來到婦人旁邊，好心提醒婦人行李已經影響其他乘客動線，希望婦人把行李放在置物架上，未料，婦人竟回說：「我就是放不下去」。女列車長再提醒要是有其他旅客不小心被絆倒的話怎麼辦？車廂前後方有空間，可以把行李放置；婦人開始不耐煩回說：「哪裡有空間，我又不是台鐵人員，哪知道有空間」。

女列車長再次向婦人說：「妳的行李會造成大家的不便」，婦人又回應：「這是你們台鐵造成我們旅客的不便」。女列車長怎麼好心提醒，婦人就是不滿回應，最後有男乘客看不下去，主動把婦人行李放上置物架，並輕拍婦人不要再爭了。婦人還氣呼呼的起身對女列車長說：「妳不要走，我要拍妳，我要檢舉妳，過來，妳孬種」。

台鐵一列台東開往台中374車次自強號，昨天行經大武與枋寮之間，一名婦人因行李擋道...
台鐵一列台東開往台中374車次自強號，昨天行經大武與枋寮之間，一名婦人因行李擋道影響他人動線，經列車長好心勸說，竟引起婦人不滿，還嗆列車長服務態度不好，過程被一旁旅客拍下PO上臉書爆料公社二社，引起網友熱議。圖／擷取自臉書爆料公社二社
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行李列車台鐵

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