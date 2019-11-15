影／高速公路疑「半自動」駕駛撞施工車 男子送醫

2019-11-15 16:24 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ／苗栗即時報導



47歲林姓男子今天中午駕駛進口的白色休旅車，行經國道3號苗栗後龍北上路段時，突然衝撞內側車道的施工防撞車，停在外側車道，他的車子毀損嚴重，現場工人都平安，他聲稱當時使用「半自動」駕駛模式，車禍原因待調查；這起事故造成後方車流回堵，約40分鐘排除狀況。

國道警方表示，高公局今天上午上午11點半左右在二高132.5公里北上路段進行橋梁伸縮縫清理工程，林姓男子的車疑似從後方撞上內側車道的工程防撞車，胸部因安全氣囊及安全帶勒束感到疼痛。

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苗栗縣消防局表示，12點03分接獲通報，二高後龍路段132.5公里有車禍救護案，傷者已由二高路肩旁梯階走到橋下涵洞，男子胸部疼痛但無明顯外傷，救護人員抵達後將他送往苗栗市大千醫院檢查。

現場施工工人表示，他們沿路採取封閉式施工清理橋梁伸縮縫的雜物，做完一段換地點移動，車停好剛進行交通管制時，對方的車子沒煞車也沒閃避就撞上來，駕駛下車表示使用半自動駕駛、定速110公里，可能當時沒偵測到盲點；施工路段後方500至1000公尺都有警示車及爆閃燈提醒後方駕駛人。

施工工人說，工程防撞車有發揮作用，對方的車安全性能應該也不差，才未造成嚴重傷害。