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北市驚見油壓剪怪客 2個月偷20萬零錢

2019-11-15 15:45聯合報 記者蔡翼謙／台北即時報導

楊姓男子使用油壓剪，趁深夜人潮稀少時段，近2月在台北轉運站、台北車站附近，行竊置物櫃零錢箱、扭蛋機共6次，得手近20萬元；他被逮時稱缺錢花用，訊後被警方依竊盜罪嫌送辦。

警方調查，40歲楊男是竊盜慣犯，上月至本月間，又使用油壓剪，偷取台北轉運站4處投幣式置物櫃零錢箱，共計8萬9000多元；還在捷運台北車站地下街，偷取店家扭蛋機2次，得手10多萬元。

楊男犯案時戴口罩、帽子遮蔽容貌，企圖躲避查緝；警方調閱破百部監視器比對，仍鎖定他身分，本月11日前往他的三重區租屋處逮人。

警方訊後將他竊盜罪嫌送辦，並呼籲業者在零錢箱上，加裝警鈴或遠端警示系統防竊。

楊姓男子使用油壓剪等工具，在台北轉運站的置物櫃零錢箱，竊取現金3萬多元。記者蔡翼...
楊姓男子使用油壓剪等工具，在台北轉運站的置物櫃零錢箱，竊取現金3萬多元。記者蔡翼謙／翻攝
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楊姓男子使用油壓剪等工具，在台北轉運站的置物櫃零錢箱，竊取現金3萬多元。記者蔡翼...
楊姓男子使用油壓剪等工具，在台北轉運站的置物櫃零錢箱，竊取現金3萬多元。記者蔡翼謙／翻攝
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竊盜北市

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