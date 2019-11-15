男嬰趴睡溢奶窒息身亡 疑因保母疏忽釀悲劇

2019-11-15 14:16 聯合報 記者 聯合報 記者 巫鴻瑋 ／即時報導



新北市新莊區昨日驚傳8個月大的男嬰，疑似因保母照顧疏忽，竟在趴睡時窒息身亡，口中還有溢奶的痕跡，男嬰家屬接獲噩耗後難以致信，無法接受一早才將寶貝送到保母家，中午就在醫院成了冰冷的屍體，警詢後將保母依涉過失致死罪嫌送辦。

擔任職業保母的丁姓女子（40歲），昨日中午急忙將沒了呼吸心跳的8個月大魏姓男嬰送往輔大醫院急救，但仍舊宣告不治。據瞭解，男嬰上午9點才由家長送往丁姓保母位於八德街的自宅托嬰，但疑似是中午剛餵完奶，保母一時疏忽，導致男嬰趴睡時溢奶窒息。

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家屬接到通知後急忙趕到醫院，但男嬰已經回天乏術，父母不敢相信健康活潑的男嬰竟成冰冷遺體，在醫院痛哭失聲。保母則向警方表示，自己只是讓男嬰躺在嬰兒床上，才過了一會就發現男嬰面部朝下，她急忙將男嬰翻回正面時，才發現男嬰已經沒了呼吸。

男童送往急救時，身上並無外傷，警方目前正在調查意外發生原因，將報請檢察官相驗遺體，才能釐清男嬰死亡原因，初步懷疑可能是溢奶導致窒息身亡，而丁姓保母則依涉過失致死罪嫌移送法辦。