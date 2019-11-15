男子駕進口車二高自撞工程車 聲稱當時「半自動」駕駛

2019-11-15 14:15 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ／即時報導



47歲楊姓男子中午12點左右駕車行經二高後龍交流道附近北上路段，疑似自撞內側準備施工的工程防撞車，他步行走下高速公路等候救護，男子胸部遭安全帶及氣囊撞擊病痛，但無明顯傷勢，由消防隊救護車送醫；男子聲稱他駕駛進口車，車禍當時使用「半自動」駕駛，車禍原因及責任警方調查中。

苗栗縣消防局12點03分接獲通報，二高後龍路段132.5公里有車禍救護案，傷者已由二高路肩旁梯階走到橋下涵洞，救護人員抵達後將他送苗栗市大千醫院治療。

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國道警方趕到現場處理，男子疑似在內側車道自撞工程防撞車，車禍發生前施工人員正擺放交通錐，防撞車也抵達內側車道，車禍發生原因仍待調查釐清。