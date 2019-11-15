六輕又起火了？3天前才火警的廠房今再冒出火光
2019-11-15 13:10
聯合報 記者蔡維斌
／雲林縣即時報導
本周二才發生火警的麥寮六輕煉一廠，今天上午10時許再傳出管線塔台，出現濃煙和火光，消防車也火速趕到，經查是燃燒塔排放氣體異常所致，經工作人員處理後已排除危險，並無大礙，虛驚一場。
本月12日下午，六輕塑化公司OL-1廠因工人操作卸管壓力表時，不慎引起火警，火勢雖很快被撲滅，未釀成災，但造成一名工人受傷，引起縣府對工安重視，除開五百萬元罰單，並要求發生火警的廠房停工，並加強工安檢查。
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不料，事隔3天，今天上午同一個廠的塔台再出現濃煙火光，經消防車趕到後，廠方已排除異狀，幸未再冒煙起火，有驚無險。
麥寮六輕管理部也發出說明指出，上午的濃煙係因塑化公司OL-1廠，因反應器出口安全閥ZI-4081發生跳脫，導致製程氣體排放至燃燒塔的處理過程出現異狀，經檢修人員處理後，異常狀況已排除，管理部強調，這也是平常工廠安全操作的正常程序，請大家放心。
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