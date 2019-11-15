阿里山林鐵工程車遭撞出軌 1人傷百名乘客退票
2019-11-15 12:28中央社 嘉義縣15日電
阿里山林業鐵路工程列車今天上午行經第20號平交道時，一輛自小客車疑闖越平交道發生擦撞，造成列車出軌，羅姓車長手部擦傷，影響林鐵本線列車行駛，107名乘客辦理退票。
阿里山林業鐵路及文化資產管理處副處長周恆凱表示，林鐵611次工程列車於上午8時44分，行經本線6.9公里處（竹崎鄉灣橋村），準備通過第20號平交道時，一名女子駕駛的自小客車疑闖越平交道，而發生擦撞事故，造成列車出軌。
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周恆凱指出，事故除造成羅姓車長手部擦傷，無人受傷。不過，林鐵本線今天行駛的列車取消，計有107名乘客受影響，已辦理全額退票。
周恆凱表示，阿里山林鐵第20號平交道為簡易型平交道，上午工程列車通過時，閃光號誌運作正常，且透過列車上監視器畫面，發現列車行駛平交道時，也有鳴笛，但自小客車疑闖越平交道，雙方還是發生事故。
他指出，事故後續，將交由轄區員警調查真正原因；另外，阿里山林鐵及文資處預計明年於第20號平交道增設遮斷器，加強行車安全。
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