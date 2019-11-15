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聖結石叫外送掏1萬塊小費 外送員嚇傻收下「很感謝」

2019-11-15 11:06聯合新聞網 綜合報導

知名Youtuber聖結石掏出1萬元小費給外送員。圖擷自Youtube
知名Youtuber聖結石掏出1萬元小費給外送員。圖擷自Youtube
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國外有給服務人員小費的習慣，叫外送時也會給外送員小費，來感謝他們的用心服務。知名Youtuber聖結石13日PO出一則影片，為了感謝外送員的辛勞服務，進行了「1萬元小費」的計畫，並拍攝外送員的反應，而外送員在聖結石掏出小費時都相當驚訝，事後也在影片底下回應「真的很感謝你」，而其他網友在看完影片後也直呼好羨慕。

聖結石在影片中說道自己從2017年就開始使用外送服務，因為工作性質的關係，需要時常待在家工作，沒時間出門買食物，而外送服務剛好解決了這個問題，因此想到推出「給外送員1萬元小費」的計畫，他表示自己曾做過服務業，薪水加獎金頂多3萬出頭，因此如果是自己拿到1萬元小費可能會哭。

聖結石叫完外送後，將外送員攔住，並掏出1萬元小費給他，沒想到卻遭拒絕3次，而這位外送員表示金額太大了，自己平常也有收過小費但只有1、2塊錢，在國外都會給小費，但在台灣比較不習慣，而對於小費文化的鼓勵機制，他也說「有那個習慣那當然是ok，沒有那個習慣的話，你硬要叫那個人給也很難啊！」

由於給第一位外送員小費的計畫失敗，聖結石又叫了第2次外送，「台灣不收很正常，一次給1萬塊太大筆了，很多人會不敢收。」，因此他決定一張張鈔票分次給外送員，一開始聖結石接連給了2000元小費，外送員雖當場愣住但還是收下，接著聖結石說「今天是一個特別的日子，我也很感激，所以我決定總共給你1萬元的小費，希望你收下來，然後非常感謝你的服務。」，外送員聽完後嚇傻直問「這樣行嗎？」，而聖結石則是回應「可以啊！為什麼不行？很謝謝你的服務，感謝你。」

外送員收下1萬元後，也表示從來沒收過這麼大筆的小費，自己通常都是收到100元左右的小費就非常開心了，而他也分享給小費的客人通常有2種，一種是很感激外送員，另一種則是零錢不用找的，他說「那種態度不一樣，那我就覺得說其實大家是互相，我覺得尊重很重要。」

對此，許多網友紛紛留言，直呼好羨慕，「真的給小費1萬我會收。」、「下次要外送就找我啊！聖傑。」、「我的一萬塊就這樣飛了～」、「收到一萬塊，感覺比中樂透還開心吧！」、「好爽我也想去應徵了。」後來拿到1萬元小費的外送員也留言回應「當下收到真的超級訝異，整個人都愣住了，真的很感謝你。」

聖結石外送員YouTube

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