缺錢找上看護過的老翁 失聯女移工躲衣櫃仍被逮

2019-11-15 10:43 聯合報 記者 聯合報 記者 陳夢茹 ／桃園即時報導



桃園市八德區日前有民眾報案，指稱一名失聯的女性移工躲藏在一處民宅內，經警方到場訪查後，果然於房間裡的衣櫃中發現該名陳姓女子，目前陳女已被轉交給移民署桃園專勤隊收容，等待遣返。

八德警方表示，日前接獲報案，指稱說有失聯女移工躲在八德區興豐路民宅中，八德派出所巡佐劉威及警員廖奕斌到場進入屋內後，四處察看皆未發現，突然一樓後方房間裡的衣櫃卻發出不明聲響，打開衣櫃仔細翻找竟真的發現一名女子躲藏在衣櫃中，經警方確認該女子為越南籍陳姓女子，目前身分為失聯移工，因此將其依規定帶返偵辦。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

莊姓屋主向警方表示，陳女原在其八德區家中擔任看護負責照顧年邁的8旬父親，但在107年05月間因快要逾期，陳女便逕行離開、消失無蹤，不料最近一直回來向父親索討金錢，父親因年事已高又感念之前照顧的情分，常會資助陳女金錢，但次數實在太多，造成家人不堪其擾，因而趕緊報案通知警方。