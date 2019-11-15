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缺錢找上看護過的老翁 失聯女移工躲衣櫃仍被逮

2019-11-15 10:43聯合報 記者陳夢茹／桃園即時報導

桃園市八德區日前有民眾報案，指稱一名失聯的女性移工躲藏在一處民宅內，經警方到場訪查後，果然於房間裡的衣櫃中發現該名陳姓女子，目前陳女已被轉交給移民署桃園專勤隊收容，等待遣返。

八德警方表示，日前接獲報案，指稱說有失聯女移工躲在八德區興豐路民宅中，八德派出所巡佐劉威及警員廖奕斌到場進入屋內後，四處察看皆未發現，突然一樓後方房間裡的衣櫃卻發出不明聲響，打開衣櫃仔細翻找竟真的發現一名女子躲藏在衣櫃中，經警方確認該女子為越南籍陳姓女子，目前身分為失聯移工，因此將其依規定帶返偵辦。

莊姓屋主向警方表示，陳女原在其八德區家中擔任看護負責照顧年邁的8旬父親，但在107年05月間因快要逾期，陳女便逕行離開、消失無蹤，不料最近一直回來向父親索討金錢，父親因年事已高又感念之前照顧的情分，常會資助陳女金錢，但次數實在太多，造成家人不堪其擾，因而趕緊報案通知警方。

據警方調查，陳姓女自105年來台工作，因認為薪水太低，離開看護工作後四處打工，最近因工作收入不穩定，才會想向之前看護的年邁莊姓老翁索取金錢，不料這次踢到鐵板，屋主直接報警處理而被查獲，目前警方訊後已將陳姓女移工移送到移民署桃園專勤隊收容待遣返。

桃園市八德區日前有民眾報案，稱一名失聯的女性移工躲藏在一處民宅內，經警方到場訪查...
桃園市八德區日前有民眾報案，稱一名失聯的女性移工躲藏在一處民宅內，經警方到場訪查後，果然於房間裡的衣櫃中發現該名陳姓女子。圖／八德警分局提供
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桃園市八德區日前有民眾報案，稱一名失聯的女性移工躲藏在一處民宅內，經警方到場訪查...
桃園市八德區日前有民眾報案，稱一名失聯的女性移工躲藏在一處民宅內，經警方到場訪查後，果然於房間裡的衣櫃中發現該名陳姓女子。圖／八德警分局提供
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移工移民署

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