找不到人幫忙 外送員棄單看顧迷途失智嬤：社會真冷血

2019-11-15 09:34 聯合新聞網 綜合報導



常聽到許多人稱讚台灣「最美的風景是人」，因為台灣人情味濃，待人和善也願幫助他人，但有名外送員日前送餐到醫院時遇到一名需要幫忙的阿嬤，他協助尋求警衛、停車場人員等人的幫助，沒想到卻一直碰壁，讓他心灰意冷在臉書上痛批這社會真冷血，而貼文一出也引來網友們的熱議。

這名外送員在臉書「爆廢公社」表示，13日送餐到一處醫學大樓，路上他看到一名失智阿嬤拄著拐杖要找她的兒子，但因為她兩餐沒吃所以走路沒力，原PO要送餐但卻又放心不下，於是送餐過程中沿路奔跑找警衛和相關人員幫忙，但問了好幾位醫護人員，甚至是停車場人員，卻都找不到半個警衛，讓他急壞了。

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最後原PO只好報警處理，不過因為他還有工作要做，所以拜託停車場的阿姨幫忙看著阿嬤，但對方卻拒絕說「我哪裡有空啊？」讓原PO聽了心都涼了，只好放棄後面的訂單，脫下安全帽陪著阿嬤等警察到來。他在臉書上無奈的寫道「社會就是這麼冷血」，並表示不寫出這1小時裡到底遇到多少不願意伸出援手的人，是因為這不是他要強調的重點，他只想表達不管大小事都可以舉手之勞，做我們可以做的。

許多網友看了都紛紛留言稱讚原PO相當有愛心，「雖然單一張一張掉，但是你幫助了需要幫助的人，會有好報的」、「善有善報，祝你一生順利」、「謝謝你，希望其他人的冷漠不會澆熄你的這份心」、「謝謝你，你得到的比金錢更多」、「感謝你的善良，社會需要這樣的正面能量」、「轉個方向想，或許接那幾張單可能會有什麼事情發生，不知道會不會好過一點」。

雖然原PO愛心獲得讚許，但也有人認為他的想法太偏頗，「不是冷血，是有太多原因了，就像有人自摔，沒什麼人會靠近一樣，被咬到就揮（吵）不完了 」、「所以人家沒空就是裝的？不否認你做的好事，但是也不是每個人都沒事」、「這是另外一種的道德綁架嗎？你的愛心很棒，但不是不幫忙就是冷漠吧」、「說社會冷漠的時候，你並不知道別人發生過什麼才會冷漠」。