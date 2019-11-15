公園暗夜傳槍聲 1人疑債務糾紛遭毆受傷

2019-11-15 08:28 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ／高雄即時報導



高雄市三民公園今天凌晨傳出槍響，警方據報趕去公園，2夥人立即鳥獸散，其中1名葉姓男子遭人毆傷，經朋友送往高醫急救，無生命危險，座車也遭對方砸毀前擋風玻璃。警方在公園口找到1枚彈殼，發覺疑是有聲無彈的「裝飾彈」。初步了解，2夥人為債務糾紛相約談判，警方已帶回雙方6名男子調查全案。

今天凌晨零點45分左右，高雄市警方據報，有10多名男子在三民區三民公園內打架，還傳出3聲槍響，立刻出動快打部隊趕去公園，發現2夥人已鳥獸散，逃逸無蹤，但公園內的步道血跡斑斑，還有1枚可疑子彈，以及打斷的高爾夫球桿頭。

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警方訪查，2夥人當中有人受傷，被朋友開車送去高醫急救，員警到醫院找到受傷的葉姓男子（25歲），發現他左眼疑遭人拿高爾夫球桿擊傷，頭部、右手及背部也有多處傷痕。後來警方在醫院附近，找到開車送葉去醫院的張姓男子（24歲）和2名陳姓男子，發覺張的轎車也遭人砸毀前擋風玻璃。

警方調閱公園周邊的相關監錄系統影像，追查涉案人，根據滋事者所搭乘的車輛車籍，找到張姓（19歲）和王姓（18歲）2男子，查出他們疑由未到案的梁姓男子，約去三民公園助陣。

初步了解，梁姓男子找7名男子到公園，葉這方也至少4人到場，雙方為人談判債務糾紛，談判中起衝突，才大打出手，其中有人開槍。