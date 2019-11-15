UBER EATS送餐員撞傷女騎士 業務過失傷害判刑2月

2019-11-15 08:16 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ／桃園即時報導



送餐平台興起，車禍事故時有所聞，FOOD PANDA馬姓外送員上月10日在桃園市送餐車禍身亡，另名UBER EATS王姓外送員去年10月和李姓女騎士擦撞挨告，王說當時已下班在回家路上，但法院以他機車上裝有標示「UBER EATS」的送餐箱，應是執行業務駕駛，依業務過失傷害罪判他2個月。

檢警調查，王男去年10月31日騎車沿中正路往蘆竹方向，為了超越左前方的李女，貿然從右側超車，結果李打算右轉卻沒打方向燈，2車發生碰撞，李左腿擦傷，左膝蓋十字韌帶斷裂，到醫院驗傷後向王提告。

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審理時王矢口否認，辯稱自己當時要下班，應不算執行業務，也有和李保持距離，再三確認前車狀況沒問題，當時完全不知對方要右轉，李沒打方向燈、沒有警示，他車速稍比對方快，直直往前騎但李突然右轉。

法院勘驗監視器畫面，發現王從李「右側」超車，且當時2車距離甚近，因李女偏右行駛導致雙方碰撞，可見王確實有未注意前車狀況，以及未於前車「左側」保持半公尺以上間隔超車，其過失駕駛行為明確。

本件送桃園市車輛行車事故鑑定委員會，結果也認定王未充分注意車前狀況，且未保持半公尺以上間隔、從右側超車等，為肇事主因，另李女傷勢經驗傷、就醫過程等，法院也認為和本件車禍有相當因果關係。

判決指出，王男自承肇事時是「UBER EATS」兼職司機，可認他當時以騎機車代客送餐為繼續反覆執行的事務，加上本案王是騎著裝載標示「UBER EATS」送餐箱的機車，並於途中肇事，客觀上顯然是執行業務駕駛，主觀上也難推諉稱不知。

院方認定，王男自應負執行業務的注意事項，不能因他送餐途中或送完餐歸返途中肇事，而在刑法上有不同評價，所以他的過失行為導致李女受傷，仍屬業務過失範疇，不採信其稱「送完最後一次行程，是在回家途中」的辯詞。