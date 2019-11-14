兩月大女嬰 午睡時猝死

2019-11-14 23:47 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ／屏東縣報導



屏東縣新埤鄉箕湖村，一名兩個月大女嬰在家中失去生命跡象。記者江國豪／攝影 分享 facebook

屏東縣新埤鄉兩個月大武姓女嬰，昨天中午被母親發現突然沒了呼吸，緊急送醫不治，究竟是睡姿不正確而窒息，或不明原因猝死，檢察官已安排下周解剖，釐清死因。

女嬰母親廿五歲姚姓少婦表示，當時她睡在小兄妹之間，昨天近午睡醒時，起身查看小兄妹狀況，兩個月大女嬰躺臥搖床中，異常毫無動靜，伸手一摸發覺已經沒了氣息，趕緊報案求救。

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姚婦抱著女嬰搭上救護車，被送往潮州安泰醫院急救，仍回天乏術。姚婦告訴警方，小兄妹同睡一間房，女嬰睡搖床，哥哥睡一旁地鋪，不太可能是哥哥不慎壓到妹妹釀憾事。

鄰居表示，姚姓少婦一家四口，鮮少與鄰居互動，姚婦是全職家庭主婦，靠武姓丈夫打零工養家，但收入不穩，家境弱勢。女嬰丈夫多半在外工作，平常姚婦獨力照顧兩名稚子。

屏東地檢署檢察官昨天下午偕法醫相驗女嬰遺體，確認無明顯外傷，也排除溢奶等意外；女嬰生長情況良好，為何會突然失去呼吸仍有疑點，安排下周解剖釐清死因。