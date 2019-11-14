家中曾遭竊 全面裝鐵窗...遇劫女童 第一名獎狀還沒領

消防員研判起火點應該在一樓客廳。記者翁禎霞／翻攝 分享 facebook

屏東縣內埔鄉一幢透天厝昨天清晨傳出火警，造成四人死亡，親友及鄰居悲痛不已。七十八歲的李父是潮州高中退休老師，李姓復健師在附近開診所，不幸死亡的十一歲女童，最近才剛拿下學校語文競賽朗讀比賽第一名，學校都還來不及頒獎，就發生意外，讓師生最感遺憾。

昨天上午火災發生後，未同住、在國小當校長的李家大哥接獲消息隨即趕赴現場，與親友相擁而泣，一夕之間失去父母及手足，悲痛之餘，只說還有許多事情需要他處理。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

李姓復健師和妻子一起經營復健診所，李妻因住在娘家，逃過一劫。昨天聞訊後趕往醫院照顧受傷的兩個孩子，對火災並未多說。

李家親友回想，十幾年前，有一次因幫李家老母親慶生，李家人把禮金放在一樓，卻全被偷走，後來才會全面加裝鐵窗，沒想到卻因此阻斷逃生路。

昨天罹難、就讀國小五年級的李家二女兒，在校品學兼優，在師長眼中非常乖巧。校長說，這回學校月考女童才拿下班上第一名，沒有想到發生意外，學校老師聞訊都相當難過。

屏東縣長潘孟安昨天到醫院探視兩名生還的女童，女童伯母也在旁照料，潘孟安表示一定會全力協助，陪伴孩子走過悲痛。