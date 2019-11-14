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網路汽車買賣糾紛 男遭19名買家押上山圍毆亡

2019-11-14 21:54聯合報 記者高宇震／桃園即時報導

桃園市龍潭一名38歲蔡姓男子今年7月17日於網路上販賣汽車，分別與何姓、葉姓男子等19名買家發生買賣糾紛，對方邀約談判但破裂，蔡男竟遭一夥人載往山區以棍棒毆打並打電話要求家人支付新台幣10萬元贖金，隔日丟包住家附近的巷口旁，家人發現時蔡男已奄奄一息，送醫不治。警方將涉案19人依擄人勒贖、殺人等罪嫌移送法辦，其中有4人聲押獲准，全案由桃園地檢署偵辦中。

蔡男友人今日透過臉書社團才整起事件曝光，他也於貼文上表示，「讓大家知道有一個死的不明不白的年輕人跟一對活在悲傷恐懼中的父母」，希望能引起大家的關注，幫助年邁的父母能替他們的孩子討回公道。

龍潭警方表示，案發隔日獲報後隨即組成專案小組，依家屬先前約定交款地點，當場查獲到場領取贖款之葉嫌等3人，並扣得犯案用行動電話、贖款、毆打棒棍等相關證物，再循線陸續查緝到案共犯何男等16名。全案以涉嫌擄人勒贖、殺人案等罪嫌，由桃園地檢署接續偵辦中。

該案目前雙方同意私下和解，但被害家屬提告殺人罪嫌，桃園地檢以殺人罪嫌分案調查中。

警方分別查獲涉案的19人，並扣得犯案用行動電話、贖款、毆打棒棍等相關證物，全案以...
警方分別查獲涉案的19人，並扣得犯案用行動電話、贖款、毆打棒棍等相關證物，全案以涉嫌擄人勒贖、殺人案等罪嫌，由桃園地檢署接續偵辦中。記者高宇震／翻攝
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警方分別查獲涉案的19人，並扣得犯案用行動電話、贖款、毆打棒棍等相關證物，全案以...
警方分別查獲涉案的19人，並扣得犯案用行動電話、贖款、毆打棒棍等相關證物，全案以涉嫌擄人勒贖、殺人案等罪嫌，由桃園地檢署接續偵辦中。記者高宇震／翻攝
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警方分別查獲涉案的19人，並扣得犯案用行動電話、贖款、毆打棒棍等相關證物，全案以涉嫌擄人勒贖、殺人案等罪嫌，由桃園地檢署接續偵辦中。記者高宇震／翻攝
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警方分別查獲涉案的19人，並扣得犯案用行動電話、贖款、毆打棒棍等相關證物，全案以涉嫌擄人勒贖、殺人案等罪嫌，由桃園地檢署接續偵辦中。記者高宇震／翻攝
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