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男子專偷娃娃機台內音響落網 搭白牌計程車作案被逮

2019-11-14 21:49聯合報 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市多家娃娃機內「海螺」音響，1個多月來陸續失竊20多起，警方獲報後，發現嫌犯涉嫌使用通用鑰匙輕鬆開啟櫃門行竊，而且都是搭乘白牌計程車犯案，市警三分局偵查隊鎖定曾為娃娃機台主的邱姓男子涉案，昨天將他逮捕到案，警詢後依竊盜罪嫌法辦。

臉書夾娃娃機社團，近期有許多台南市的台主貼出監視器畫面，提醒其他台主注意「海螺大盜」，該名竊嫌專門鎖定放置高價物品機台，特徵是使用通用鑰匙輕鬆開啟櫃門，拿取物品後即逃逸。

市警三分局於受理民眾報案後，旋即展開調查，發現邱嫌行蹤範圍遍布南市多區，除戴鴨舌帽掩飾禿頭，口罩遮掩面容外，換乘白牌計程車混淆視聽，增加警方偵辦案件難度。

警方積極調閱監視器，於比對數百台車輛後，鎖定邱嫌行蹤軌跡及搭乘計程車牌號碼，同時發現邱嫌為南檢本月發布詐欺通緝犯，為避免再有其他店家受害，第三分局於13日下午前往柳營區將邱嫌緝拿歸案。

據了解，邱嫌曾為娃娃機台主，所以擁有「通用鑰匙」，可以輕易開啟機台竊取物品，且邱嫌所偷竊機台，遍布臺南市多個地區，警方將逐一清查，聯繫被害者製作筆錄；另因同工廠出產之娃娃機台鑰匙多可共用，員警呼籲，娃娃機應在櫃門、控制台、錢箱額外加裝鎖頭，以降低失竊風險。

台南市發生多起娃娃機台內音響被竊，警方查出邱姓男子涉案。記者黃宣翰／翻攝
台南市發生多起娃娃機台內音響被竊，警方查出邱姓男子涉案。記者黃宣翰／翻攝
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邱姓男子涉嫌偷取娃娃機台內音響，警方將他逮捕到案。 記者黃宣翰／翻攝
邱姓男子涉嫌偷取娃娃機台內音響，警方將他逮捕到案。 記者黃宣翰／翻攝
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計程車偷竊

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