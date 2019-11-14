過黃金救援時間林園落海還有1人未尋獲 將轉一般勤務
2019-11-14 21:23
聯合報 記者邱奕能
／高雄即時報導
高雄林園港嘴里民蔡姓、張姓男子在11日時，乘膠筏出海撞上漁船後落海，警消、空勤總隊與海巡署第五岸巡隊搜救第4天，雖在2天前傳出尋獲落海的張男遺體，但至今天搜救結束前仍未找到蔡男，搜救將轉為一般勤務。
據了解，蔡男、張男落海經友人黃姓男子報警後，在事發隔天下午2點多時，援救小組在港埔、港嘴2里交界海域，發現張男遺體卡在消坡塊間，但至今蔡男仍是失蹤。
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這幾天來，轄區林園警消與海巡署等單位，持續出動直升機、空拍機與海軍水下爆破大隊等，採用徒步、潛水等方式尋找，到今天下午4點多時，因已過海難72小時黃金救援時間，還是未找到落海的蔡男，搜救小組在與家屬溝通過後，先暫行撤離，並轉為一般勤務。
不過，為了不放棄任何救援機會，明天消防人員仍將出動空拍機在沿岸飛行，不放過任何找到蔡男機會。
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