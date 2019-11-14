5月大男嬰疑趴睡窒息送醫不治 明相驗釐清死因

2019-11-14 18:36 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ／台中即時報導



台中市1名5月大男嬰，今天由媽媽帶往到爸爸工作的木材加工廠，探視正在工作的男嬰爸爸，後因男嬰睡著，媽媽讓男嬰在工廠房間內的小床睡覺後離開房間，男嬰的媽媽在下午3時30分左右，覺得男嬰睡太久，怪怪的，進房間查看，發現男嬰翻身趴著，沒有呼吸，立即打電話報案，經消防局救護人員協助將男嬰送往中山醫學大學附設醫院搶救不治，據了解，這名5個月大的男嬰身上沒有受虐情事，明天檢警將會同法醫相驗男嬰遺體，釐清死因。

據了解，這名5個月大的男嬰的父親在台中市烏日區一家木材加工廠上班，平時男嬰是由母親照顧，今天男嬰的母親帶著男嬰到木材加工廠，後將男嬰放在房間內小床鋪睡覺，當時男嬰睡得安穩，直到下午3時30分，男嬰的媽媽覺得孩子早該醒了，怎麼靜悄悄的，心裡覺得怪怪的，進房間一看，才發現男嬰呈現趴睡姿勢，一動也不動，已經沒有呼吸，急忙向工廠裡的老公、其他工作人員求助，並報警處理。

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