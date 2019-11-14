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新竹林班地森林火災 空勤總隊出動滅火

2019-11-14 17:53中央社 台北14日電

新竹林管處及林班地森林發生火災空勤總隊今天表示，昨天接獲林務局申請執行滅火任務，迄今已執行3架次災情觀測、滅火水量56公噸及14架次森林滅火飛行，後續交林務局接續控制。

空勤總隊今天發布新聞稿表示，林務局昨天因新竹林管處128及130林班地森林發生火災，便向空勤總隊申請執行滅火任務，截至今天為止，已執行3架次災情觀測、滅火水量56公噸及14架次森林滅火飛行，空勤機組執行滅火任務已具成效。

空勤總隊說，目前已由林務局接續控制火勢蔓延，空勤總隊隨時待命支援。

空勤總隊新竹火災

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