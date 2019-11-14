婦人一吼小偷逃 網友：最美妙的聲音！
2019-11-14 17:18
聯合報 記者黃寅
／即時報導
台中市大里區一名婦人，昨天下午從自家9樓看到樓下一名男子覺得可疑，一路用手機拍攝，果然等到該名男子趁著一輛搬家公司的司機下車送貨，伸手進副駕駛座偷拿皮包時，她驚天一吼「小偷，抓小偷！」只見該名男子聽到吼聲趕緊轉身又把皮包送回副駕駛座，還雙手舉起做投降狀快步離去，最後還伴隨著婦人「不要逃」的吼聲騎著腳踏車逃逸。
因為婦人一吼，竟然有效嚇阻了一件竊盜案發生，婦人自己把影片PO上臉書「大里人聊天室」引起臉友們一片稱讚聲，有人形容「這是小弟今天聽到最美妙的聲音！雖然我不是那位司機，但是還是很感謝您！」、「壞人遇到你真倒霉」、「今天最正能量的聲音」婦人也回說「9樓往下喊，我盡全力了」。
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霧峰警分局國光派出所從網路上看見此案主動偵辦，所長黃琪勇說，搬家公司司機因沒有財物損失並未報案，不過該案已屬竊盜未遂案，經調閱相關監錄影影，已經掌握小偷身分，現就等逮人。他也十分感謝這名婦人的警覺性，並說要是大家都注意身邊事物，社會治案肯定會更好。
臉書影片連結網址：https://www.facebook.com/cui.su.923/videos/1443061722518014/
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