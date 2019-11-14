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小二童生重病急需開刀 新店警暖心伸援手

2019-11-14 16:53聯合報 記者柯毓庭／即時報導

就讀新北市新店區某國小二年級的林姓小朋友，日前生重病極需開刀治療，卻因家貧湊不出醫藥費18萬，新店警分局安和派出所長陳文全得知後，與警友站、轄內民間企業等單位發起關懷勸募，募得慰問金7萬8千元，讓陳小朋友能夠接受治療，順利康復。

陳文全表示，他日前轄區探訪時，從居民口中得知一位居住於新店山區、就讀國小二年級的林姓小朋友，因生重病急需開刀醫藥費18萬元，但家中屬於低收入戶，無法負擔龐大醫療費用，讓他決定聯絡轄區安和警友站長陳建成，與轄內民間企業一同發起關懷勸募，募得慰問金7萬7千元後送往林姓小朋友的學校予以關懷。

林姓小朋友的媽媽收到慰問金後，激動的向新店警方、警友站與民間企業表達感謝，她並表示，相信在外界的救援下，小朋友一定可以順利出院，回到學校完成學業。

林姓小朋友的母親收到新店警方、警友站與民間企業募得的慰問金7萬7千元。圖／新店警...
林姓小朋友的母親收到新店警方、警友站與民間企業募得的慰問金7萬7千元。圖／新店警分局提供
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