中市建築工地意外 裝潢業者摔落電梯井傷重不治
2019-11-14 16:08中央社 台中14日電
台中市一家裝潢公司張姓負責人，今天到北屯區一處建築工地勘查，不慎摔落電梯井，緊急送醫後不治。勞動部中區職安中心已要求停工，並追究營造公司包商責任。
台中市消防局今天上午11時10分接獲民眾報案指出，北屯區和福路一處建築工地有工人摔傷，消防人員到場發現，56歲張姓男子，自工地的電梯井5樓高摔落到地下1樓，經架設救助器材後，協助將患者吊掛脫困後送醫。
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台中慈濟醫院表示，傷者到院前已無呼吸心跳，傷者頭部有大面積撕裂傷，右腳踝骨折，經緊急插管急救，下午1時因傷重不治。
勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心主任萬榮富表示，初步調查為裝潢公司張姓負責人，上午到工地勘查，在工程評估過程中不慎摔落電梯井，目前已先要求工程停工，待提出改善報告審查後才能復工，將依職安法追究營造公司包商相關責任。
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