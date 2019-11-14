影／濱海公路轎車、曳引車對撞 轎車女乘客受困
2019-11-14 15:27
聯合報 記者邱瑞杰
／基隆即時報導
李姓男子今天駕車行經濱海公路鼻頭角路段彎道時，與對向曳引車相撞。車禍發生後，轎車迴轉180度，車頭嚴重受損，李和曳引車林姓駕駛無大礙，但轎車乘客蕭姓女子受困車內。消防人員救出後，送醫檢查發現手腳骨折。李、林均無酒後駕車，車禍原因由警方調查中。
李男今天上午駕車沿濱海公路往宜蘭方向行駛，11點40分左右行經新北市瑞芳區鼻頭角路段一處彎道時，與對向曳引車發生碰撞。車禍發生後，曳引車停在靠道路右側，車頭前有許多散落物；轎車車頭全毀，車身轉了180度，停在原車道路側。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
車禍發生後，李男自行爬出車外求援，蕭女則被變形的車頭困在車內。消防隊員趕抵現場後，用破壞器材剪開車體結構才將蕭女救出。李男和蕭女兩送醫救治，醫師檢查發現李男四肢多處擦傷，胸腹部疼痛；蕭女傷勢較嚴重，兩腿及右手臂開放性骨折，安排住院治療。
警方獲報趕抵現場採證，調查肇事原因，並在兩端疏導交通，現場維持單線雙向通行，下午近兩點時將事故車輛拖離，恢復交通。
留言