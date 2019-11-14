協助提升員警英語力 職達外語提供免費線上課程
2019-11-14 14:27
聯合報 記者周宗禎
／即時報導
台灣社會日趨國際化多元化，台南市新住民人口已達3500餘人，員警需以外語溝通機會日增，為提升南市婦幼警察隊員警英語溝通能力，職達外語負責人王凱民今拜訪婦幼隊，宣布只要婦幼隊有需求，將免費提供線上英語課程讓員警使用。
婦幼隊長楊富仁則指出，近年來跨境犯罪活動，像兒少性剝削及人口販運等逐漸國際化，國際間的警政合作打擊犯罪也成為趨勢，具備良好的外語能力，是未來警政人才所需的條件之一，目前警政署提供不少公假自費出國進修方案，他也期勉員警能善用公餘時間，把握機會自主學習提升外語能力，進而為民眾提供更優質的服務。
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王凱民表示，職達線上英語課程採最有效小班式主題教學，自主報名、彈性學習，能快速提升英語能力，希望透過政府及民間企業的努力，共同打造台南成為英語友善城市，逐步走向國際級觀光城市。
王凱民還說，職達長期關注公益活動，多次協助改善偏鄉弱勢兒童的英語學習環境，近年政府拚觀光，企業也要善盡社會責任，情義相挺平日辛勞的人民保母，一起攜手努力升級員警英語。
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