新北歡樂耶誕城15日登場 預期人潮爆滿 警加強疏導

2019-11-14 14:22 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ／新北即時報導



新北歡樂耶誕城今年邁入第9年，11月15日至明年元月1日，在板橋區市民廣場及站前廣場，舉行為期48天的耶誕樹主燈及市府大樓的牆面光雕投影，串聯台鐵板橋車站南面外牆雷射燈光秀，打造「雙塔一樹、全球唯一」的聲光體驗，活動期間將湧入大量參展人車潮，新北警方為維持會場周邊交通順暢，呼籲欣賞燈會民眾與用路人配合相關交通管制。

為讓來耶誕城的民眾能安心遊玩、安全返家，轄區海山警分局實施多項交通管制，為維護行人穿越道安全，縣民大道新站路口、縣民大道新府路口、中山路新站路口及中山路新府路口行人穿越路口需求增加，將於行人時相秒數倒數15秒時提早截留，讓行人盡速通過路口，汽機車駛人行經前述路段時務必禮讓行人、減速慢行，依照現場警察及義交指揮，以防止交通事故發生。

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警方表示，市民廣場周邊包括特專三停車場、板橋車站停車場、市民廣場停車場、大遠百停車場及雙子星大樓停車場，都將提供民眾使用，會場周邊巷弄內禁止停車，警方會張貼加強拖吊區告示提醒，並加強違規停車取締及拖吊。

為保持路口淨空，避免停車場滿場後停等進場車流回堵至路口造成壅塞，警方已協調各停車場業者於停車場滿場時實施滿場管制，停車民眾請注意滿場牌面告示導引，並接受指揮駛離，避免因詢問停等而影響道路使用。

耶誕城活動期間，新北市政府交通局設立告示牌面，市民廣場周邊人行道每天下午4時至晚上11時禁止騎乘自行車，巨星演唱會活動時段，YouBike租賃站停止營運，暫停租車及還車服務。自行車騎士於管制時段改走一般外側車道，並配合現場警察及義交指揮。