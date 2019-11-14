景氣差！成衣老闆成詐欺首腦 專招青年騙老人

2019-11-14 14:14 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ／即時報導



台北市萬華分局警方近日破獲大型詐騙集團，62歲的許姓男子原為五分埔成衣商老闆，半年前因景氣不佳，便想以詐騙牟利，他利用年輕人想賺大錢的想法大舉招募詐欺成員，警方經4個月蒐證調查，日前已將該詐欺集首腦及下游等58人全數拘提到案。

警方調查，許男原本是五分埔成衣商，今年4月因景氣不佳，決定成立詐欺集團牟利，他利用年輕人想快速賺大錢的想法，以「工作輕鬆」「領現金」等特點招募人手，就算詐欺成員不願擔任提領車手，也可以循「老鼠會」模式邀約朋友加入，每邀約1人即可分得佣金。

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據了解，該詐欺集團鎖定60至70歲人口作為詐騙對象，專們假冒檢警人員，佯稱被害人涉及毒品案件或金融帳戶涉及洗錢案，須交付金融卡或現金給政府監管。運作不到半年，就已有近60名成員，得手金額至少1500萬元，初估已有約30名受害人。

其中，1名年約20歲的陳姓車手因缺錢花用，經朋友介紹擔任詐騙車手，僅犯案第3次就被警方查獲，陳私下向警方表示，他第1次在台中市犯案時，因為看到被害人年老可憐，心生不安，一時心軟就向被害人「暗示」自己是詐騙車手，但被害人已被詐欺機房人員騙得團團轉，仍堅持交付上萬元現金。

警方經數月蒐證調查，近期陸續將相關詐欺成員拘提到案，除循線查獲藏身於大安區、中山區大樓內的水房，9月底也在桃園機場順利拘提返台探親的許姓首腦，全案拘提58人（20人收押），檢方仍將擴大偵辦。